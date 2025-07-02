Мошенники начали обманывать белорусов, представляясь сотрудниками налоговой

В пресс-службе напомнили жителям Минска, что налоговые органы не используют мессенджеры для связи с налогоплательщиками. Но исключение возможно в том случае, если человек общается с конкретным сотрудником по вопросам проверки или же исполнения запроса, и сам попросил позвонить с помощью мессенджера.