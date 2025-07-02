Мошенники начали обманывать белорусов, представляясь сотрудниками налоговой. Подробности обнародовали в пресс-службе Управления оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску.
Сообщается, что в ведомство поступило несколько звонков от минчан, которым звонят «якобы» сотрудники инспекции. В пресс-службе уточнили, что звонки были через мессенджер Viber.
«Текст звонящих — классическая “разводка на деньги”: “На Ваш счет поступили деньги, и если вы не подойдете к нам на Мясникова, 29, то эти деньги спишутся…” — обратили внимание в сообщении.
В пресс-службе напомнили жителям Минска, что налоговые органы не используют мессенджеры для связи с налогоплательщиками. Но исключение возможно в том случае, если человек общается с конкретным сотрудником по вопросам проверки или же исполнения запроса, и сам попросил позвонить с помощью мессенджера.