Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники начали обманывать белорусов, представляясь сотрудниками налоговой

МНС предупредило белорусов о мошенниках, представляющих сотрудниками налоговых органов.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники начали обманывать белорусов, представляясь сотрудниками налоговой. Подробности обнародовали в пресс-службе Управления оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску.

Сообщается, что в ведомство поступило несколько звонков от минчан, которым звонят «якобы» сотрудники инспекции. В пресс-службе уточнили, что звонки были через мессенджер Viber.

«Текст звонящих — классическая “разводка на деньги”: “На Ваш счет поступили деньги, и если вы не подойдете к нам на Мясникова, 29, то эти деньги спишутся…” — обратили внимание в сообщении.

В пресс-службе напомнили жителям Минска, что налоговые органы не используют мессенджеры для связи с налогоплательщиками. Но исключение возможно в том случае, если человек общается с конкретным сотрудником по вопросам проверки или же исполнения запроса, и сам попросил позвонить с помощью мессенджера.