Володин назвал число россиян, установивших самозапрет на кредиты

Кроме того, по его словам, если спустя время возникнет потребность в заёмных средствах, россияне смогут снять самозапрет и обратиться в банк за кредитом после «периода охлаждения» в несколько дней. Володин считает, что это дополнительная мера по защите от действий мошенников, под давлением которых, возможно, было принято данное решение.