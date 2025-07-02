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В Казахстане стартовал прием документов в вузы на 2025−2026 учебный год

В министерстве науки и высшего образования сообщили о начале приема документов для поступления в высшие учебные заведения страны на 2025−2026 учебный год, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: Kapital.kz

«С 13 по 20 июля 2025 года осуществляется прием заявлений от абитуриентов на конкурс образовательных грантов, а также на платной основе. Подать документы можно как онлайн через портал egov.kz, так и через центры приема при университетах», — сообщили в министерстве.

Пороговые требования ЕНТ

Для участия в конкурсе грантов и зачисление на платное обучение установлены следующие пороговые баллы по результатам ЕНТ:

— для направлений «Право» и «Педагогические науки» необходимо набрать не менее 75 баллов;

— для «Здравоохранения и социального обеспечения (медицина)» — не менее 70 баллов;

— для поступления в национальные вузы — не менее 65 баллов, в другие вузы — не менее 50 баллов;

— для Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации — не менее 50 баллов.

Вузы имеют право самостоятельно устанавливать свои пороговые баллы для участия в конкурсе по присуждению образовательных грантов и обучения на платной основе.

Особенности приема 2025 года:

— в 2025 году продолжается реализация принципа «Цифрового университета»: большинство процессов автоматизированы, что повышает прозрачность конкурсного отбора;

— введены дополнительные гранты по востребованным техническим и IT-направлениям, в том числе в рамках подготовки кадров для цифровой экономики;

— для выпускников сельских школ предусмотрены квоты;

— поддержка абитуриентов из социально уязвимых слоев населения осуществляется за счет государственных и целевых грантов в рамках установленных квот.

«Министерство призывает выпускников активно пользоваться электронными сервисами, а также внимательно ознакомиться с правилами приема, перечнем необходимых документов и сроками подачи. Более подробная информация доступна на официальных сайтах Министерства науки и высшего образования РК и Национального центра тестирования», — указывается в информации.