В Казахстане стартовал прием документов в вузы на 2025−2026 учебный год

«С 13 по 20 июля 2025 года осуществляется прием заявлений от абитуриентов на конкурс образовательных грантов, а также на платной основе. Подать документы можно как онлайн через портал egov.kz, так и через центры приема при университетах», — сообщили в министерстве.
Пороговые требования ЕНТ
Для участия в конкурсе грантов и зачисление на платное обучение установлены следующие пороговые баллы по результатам ЕНТ:
— для направлений «Право» и «Педагогические науки» необходимо набрать не менее 75 баллов;
— для «Здравоохранения и социального обеспечения (медицина)» — не менее 70 баллов;
— для поступления в национальные вузы — не менее 65 баллов, в другие вузы — не менее 50 баллов;
— для Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации — не менее 50 баллов.
Вузы имеют право самостоятельно устанавливать свои пороговые баллы для участия в конкурсе по присуждению образовательных грантов и обучения на платной основе.
Особенности приема 2025 года:
— в 2025 году продолжается реализация принципа «Цифрового университета»: большинство процессов автоматизированы, что повышает прозрачность конкурсного отбора;
— введены дополнительные гранты по востребованным техническим и IT-направлениям, в том числе в рамках подготовки кадров для цифровой экономики;
— для выпускников сельских школ предусмотрены квоты;
— поддержка абитуриентов из социально уязвимых слоев населения осуществляется за счет государственных и целевых грантов в рамках установленных квот.
«Министерство призывает выпускников активно пользоваться электронными сервисами, а также внимательно ознакомиться с правилами приема, перечнем необходимых документов и сроками подачи. Более подробная информация доступна на официальных сайтах Министерства науки и высшего образования РК и Национального центра тестирования», — указывается в информации.