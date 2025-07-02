Особый противопожарный режим сняли в Амурском районе Хабаровского края

В связи со стабилизацией обстановки в лесах администрация Амурского муниципального района Хабаровского края приняла решение отменить особый противопожарный режим. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», усиленные меры безопасности сняты за границами городских и сельских населенных пунктов и на межселенной территории в административно-территориальных границах муниципалитета.
В настоящее время в регионе зарегистрировано два лесных пожара — оба они локализованы и скоро будут ликвидированы. Термоточки расположены в Тугуро-Чумиканском и Ульчском районах Хабаровского края. Общая площадь возгораний составляет 2970 гектаров. На тушении задействовано 55 человек из числа личного состава профильных подразделений, семь единиц техники, самолёты Ан-2 и Cessna-182, а также вертолёт Ми-8.
Напомним, за нарушения требований пожарной безопасности в лесах предусмотрены значительные штрафы, размер которых может достигать до двух миллионов рублей. В случаях причинения ущерба лесным насаждениям виновные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности с максимальным наказанием в виде лишения свободы сроком до 10 лет.