Особый противопожарный режим сняли в Амурском районе Хабаровского края

В настоящее время в регионе зарегистрировано два лесных пожара — оба они локализованы и скоро будут ликвидированы. Термоточки расположены в Тугуро-Чумиканском и Ульчском районах Хабаровского края. Общая площадь возгораний составляет 2970 гектаров. На тушении задействовано 55 человек из числа личного состава профильных подразделений, семь единиц техники, самолёты Ан-2 и Cessna-182, а также вертолёт Ми-8.