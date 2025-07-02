Депздрав сообщил о состоянии пострадавших при атаке дронов ВСУ в Ижевске

Двое из шести госпитализированных, которых доставили в Москву после атаки украинских беспилотников в Ижевске находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть один ребенок, рассказали в столичном департаменте здравоохранения.
В Telegram-канале ведомства уточнили, что двое пострадавших находятся на лечении в НИИ нейрохирургии им. Бурденко, еще один — в НМХЦ им. Пирогова, а ребенка доставили в ЦИТО им. Приорова.
«Двое в тяжёлом состоянии были госпитализированы санавиацией в НИИ им. Склифосовского», — добавил депздрав Москвы.
Ранее самолет Ил-76 МЧС России прибыл в аэропорт Жуковский в Московской области. Во время транспортировки раненых сопровождали медицинские работники отряда «Центроспас». Помимо этого, поддержку оказывали психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты из Минздрава.
Накануне утром Вооруженные силы Украины атаковали БПЛА одно из предприятий Ижевска. Более 40 человек получили ранения, трое погибли. По словам главы региона Александра Бречалова, состояние десяти пострадавших оценивается как тяжелое.