Московские энергетики расширяют сеть 20 кВ

Заммэра напомнил, что сейчас в столице эксплуатируются более 4,5 тысяч километров таких кабельных линий. Например, с их помощью обеспечивается электроснабжение таких крупных и важных сооружений, как инновационный центр «Сколково», стадион «Лужники», деловой центр «Москва-Сити», несколько станций Большой кольцевой линии метро, Московский океанариум на ВДНХ.