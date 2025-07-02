Московские энергетики расширяют сеть 20 кВ

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал о проводимых столичными энергетиками масштабных работах по построению опорной сети 20 кВ.
«На сегодняшний день электрические сети с напряжением 20 кВ — это одно из основных направлений энергетики, — отметил заммэра. — В этом году проложим более 400 километров таких сетей».
Он уточнил, что сегодня в столице в основном используются сети средним напряжением 6−10 кВ. Они морально устарели и уже с трудом выдерживают растущую нагрузку.
«Для решения этой проблемы необходимо внедрение более высокого класса напряжения», — подчеркнул Бирюков, добавив, что благодаря применению электрических сетей 20 кВ увеличивается пропускная способность и радиус технологического присоединения. При этом меньше потери электроэнергии.
Заммэра напомнил, что сейчас в столице эксплуатируются более 4,5 тысяч километров таких кабельных линий. Например, с их помощью обеспечивается электроснабжение таких крупных и важных сооружений, как инновационный центр «Сколково», стадион «Лужники», деловой центр «Москва-Сити», несколько станций Большой кольцевой линии метро, Московский океанариум на ВДНХ.
В будущем благодаря активному развитию сети 20 кВ увеличится маневренность энергосистемы столицы, добавил Бирюков, уточнив, что горожане будут и в дальнейшем надежно обеспечены энергоснабжением.