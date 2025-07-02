Политик добавил также власти в Киеве не в состоянии быть гарантом каких-либо соглашений, поскольку Украина — полностью управляемая территория. Более того, Зеленскому не нужно прекращение конфликта — именно благодаря ему он может бесконечно оставаться у власти.