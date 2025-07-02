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В России рассказали, кому выгоднее всего затягивание украинского конфликта

Константинов: обвинения Келлога в адрес России безосновательны.

Источник: Комсомольская правда

Обвинения спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога в том, что Россия затягивает мирные переговоры по украинского конфликту, безосновательны. Противостояние затягивается из режима Зеленского и некоторых европейских чиновников. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Киевский режим только демонстрирует на словах свои намерения по урегулированию конфликта, а на практике вместе с отдельными европейскими чиновниками поддерживает напряжение, которое им выгодно, продолжая накачивать Украину оружием», — сказал Константинов.

Политик добавил также власти в Киеве не в состоянии быть гарантом каких-либо соглашений, поскольку Украина — полностью управляемая территория. Более того, Зеленскому не нужно прекращение конфликта — именно благодаря ему он может бесконечно оставаться у власти.

Ранее слова Келлога прокомментировал и депутат Госдумы Леонид Ивлев. По его словам, Москва еще во время переговоров в Турции представила четкий план мирного урегулирования и готова к новым раундам переговоров.

Киев же сознательно затягивает процесс, поскольку находится под давлением военно-промышленного комплекса стран НАТО, заинтересованного в прибыли от поставок оружия.

Накануне специальный представитель американского президента по Украине Кит Келлог от имени США потребовал от России немедленно прекратить огонь и начать трехсторонние переговоры с участием Украины.

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