Bentley, Ferrari и элитное жилье: стали известны подробности о собственности Кадышевой

Кроме того, в собственности супругов Надежды Кадышевой и композитора Александра Костюка находятся двухкомнатная квартира в панельном доме рядом с заповедником «Царицыно». Недвижимость была передана семье государством в середине 1990-х годов. Сегодня стоимость подобных квартир достигает 15 млн рублей. Также у супругов есть две четырехкомнатные квартиры — в доме в Тверском районе и в клубном жилом комплексе (ЖК) «Евродом». Их оценочная стоимость составляет до 170 млн и до 100 млн рублей соответственно.