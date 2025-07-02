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В июне молдавские саперы нейтрализовали два десятка снарядов времен Второй мировой

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. Саперы Национальной армии провели в июне 15 операций по разминированию, в ходе которых было обнаружено и уничтожено 22 взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Источник: Sputnik.md

Операции по разминированию проводились в различных населенных пунктах страны, включая Кишинев, Новые Анены, Штефан-Водэ, Каушаны, Унгены, Хынчешты и Фалешты.

Как уточнили в Минобороны, одна из самых опасных миссий по разминированию была проведена на окраине села Талмазы Штефан-Возского района. Команда саперов батальона «Кодру» обнаружила и уничтожила четыре метательные бомбы калибра 122 мм и пять артиллерийских снарядов калибра 105 мм.

Все обнаруженные боеприпасы были обезврежены в условиях максимальной безопасности для населения.

С начала года по настоящее время саперы Национальной армии провели 79 операций по разминированию, в результате которых был уничтожен 371 взрывоопасный предмет различных типов и 120 патронов, также сообщили в Минобороны.