В июне молдавские саперы нейтрализовали два десятка снарядов времен Второй мировой

Операции по разминированию проводились в различных населенных пунктах страны, включая Кишинев, Новые Анены, Штефан-Водэ, Каушаны, Унгены, Хынчешты и Фалешты.
Как уточнили в Минобороны, одна из самых опасных миссий по разминированию была проведена на окраине села Талмазы Штефан-Возского района. Команда саперов батальона «Кодру» обнаружила и уничтожила четыре метательные бомбы калибра 122 мм и пять артиллерийских снарядов калибра 105 мм.
Все обнаруженные боеприпасы были обезврежены в условиях максимальной безопасности для населения.
С начала года по настоящее время саперы Национальной армии провели 79 операций по разминированию, в результате которых был уничтожен 371 взрывоопасный предмет различных типов и 120 патронов, также сообщили в Минобороны.