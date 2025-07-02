Компании-разработчики «Мира танков» перешли в собственность России

26 апреля Таганский районный суд арестовал три юридических лица группы компаний «Леста игры», которая владеет компьютерными играми «Мир танков», «Мир кораблей» и «Tanks Blitz». 17 апреля был наложен арест на основное юридическое лицо, ООО «Леста», а также на «Леста геймс эйдженси» и «Леста геймс Москва». В 2023 году Wargaming объявила о запуске сбора средств для Украины среди своих пользователей. В играх компании появились специальные наборы с контентом по украинской тематике, а все средства, вырученные от их продажи, она обещала отправить Киеву на приобретение машин скорой помощи.