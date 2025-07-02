Компании-разработчики «Мира танков» перешли в собственность России

Три компании, разработчика игры «Мир танков» — «Леста», «Леста Геймс Эдженси» и «Леста Геймс Москва» — перешли в собственность России. Об этом в среду, 2 июля, говорится в регистрационных документах.
Учредителем компании «Леста» с 11 июня стало Росимущество, которое теперь владеет 100 процентами акций. Полностью в собственность государства также перешли ООО «Леста Геймс Москва» и «Леста Геймс Эдженси» 18 июня. Все компании остаются действующими.
Информация о переходе организаций в государственную собственность подтверждается данными Единого государственного реестра юридических лиц, где зафиксированы изменения сведений об учредителях, передает РИА Новости.
26 апреля Таганский районный суд арестовал три юридических лица группы компаний «Леста игры», которая владеет компьютерными играми «Мир танков», «Мир кораблей» и «Tanks Blitz». 17 апреля был наложен арест на основное юридическое лицо, ООО «Леста», а также на «Леста геймс эйдженси» и «Леста геймс Москва». В 2023 году Wargaming объявила о запуске сбора средств для Украины среди своих пользователей. В играх компании появились специальные наборы с контентом по украинской тематике, а все средства, вырученные от их продажи, она обещала отправить Киеву на приобретение машин скорой помощи.