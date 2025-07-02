Футбольный стадион, КНДР и Антарктика: 5 безумных мест для свадьбы мечты

Ещё одно красивое и нетипичное место для торжеств — это Каппадокия — город воздушных шаров и очень красивых пещер в Турции. Свадьбы тут проводят круглый год с утра и до самого вечера. Пещеры украшают свечами, вокруг полумрак, и звучит эхо. Также устраивают фотосессии на фоне воздушных шаров, а некоторые пары даже летают на них прямо в нарядах.