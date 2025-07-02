В Красноярске эвакуированы жители дома на Бограда из-за провала грунта

Жители дома сообщили, что неоднократно жаловались на трещины в подвале, который регулярно затапливало. В результате проседания здания в некоторых квартирах возникли проблемы с дверями, которые пришлось выламывать. Одна из женщин, оставшаяся с девятью кошками, также нуждается в помощи с их эвакуацией.