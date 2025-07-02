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В Красноярске эвакуированы жители дома на Бограда из-за провала грунта

В связи с провалом грунта в Красноярске власти объявили режим чрезвычайной ситуации и эвакуировали жителей пятиэтажного дома на улице Бограда.

В связи с провалом грунта в Красноярске власти объявили режим чрезвычайной ситуации и эвакуировали жителей пятиэтажного дома на улице Бограда.

Причиной эвакуации стало оседание несущей стены и фундамента на один метр из-за размыва. Люди, проживающие в первом подъезде дома № 114, были вынуждены покинуть свои квартиры, а все коммуникации в здании были отключены. Местным жителям предложено временное размещение в маневренном фонде.

На месте происшествия работают специалисты и представители прокуратуры. Эвакуированным предложили временное размещение в гостинице «Парк-отель» в Ленинском районе, где им предоставили чай и легкие закуски.

Жители дома сообщили, что неоднократно жаловались на трещины в подвале, который регулярно затапливало. В результате проседания здания в некоторых квартирах возникли проблемы с дверями, которые пришлось выламывать. Одна из женщин, оставшаяся с девятью кошками, также нуждается в помощи с их эвакуацией.

Вокруг места провала были установлены металлические ограждения для обеспечения безопасности.