Верховный суд не стал пересматривать спор о правах на песни «Руки Вверх»

Верховный суд Российской Федерации отказался пересматривать спор между певцом Сергеем Жуковым и продюсерской группой относительно правообладания музыкальными произведениями коллектива «Руки вверх». Об этом свидетельствуют материалы дела, находящиеся в распоряжении РИА «Новости».
В передаче дела в кассационную инстанцию отказано, указано в судебном определении.
Спор начался еще в 2023 году: Жуков и Алексей Потехин обратились в Симоновский районный суд города Москвы с требованием признать договор о передаче исключительных прав на фонограммы недействительным, а также аннулировать лицензионное соглашение об использовании записей. В качестве ответчиков выступили продюсер Андрей Маликов и издательский дом «ДЖЕМ», получивший исключительные права на песни.
Музыканты утверждали, что, являясь создателями и исполнителями произведений, никогда не передавали соответствующие права продюсеру. Однако судебная инстанция установил факт заключения, исполнения и отсутствия своевременного обжалования упомянутых соглашений.
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