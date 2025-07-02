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Верховный суд не стал пересматривать спор о правах на песни «Руки Вверх»

Верховный суд Российской Федерации отказался пересматривать спор между певцом Сергеем Жуковым и продюсерской группой относительно правообладания музыкальными произведениями коллектива «Руки вверх».

Верховный суд Российской Федерации отказался пересматривать спор между певцом Сергеем Жуковым и продюсерской группой относительно правообладания музыкальными произведениями коллектива «Руки вверх». Об этом свидетельствуют материалы дела, находящиеся в распоряжении РИА «Новости».

В передаче дела в кассационную инстанцию отказано, указано в судебном определении.

Спор начался еще в 2023 году: Жуков и Алексей Потехин обратились в Симоновский районный суд города Москвы с требованием признать договор о передаче исключительных прав на фонограммы недействительным, а также аннулировать лицензионное соглашение об использовании записей. В качестве ответчиков выступили продюсер Андрей Маликов и издательский дом «ДЖЕМ», получивший исключительные права на песни.

Музыканты утверждали, что, являясь создателями и исполнителями произведений, никогда не передавали соответствующие права продюсеру. Однако судебная инстанция установил факт заключения, исполнения и отсутствия своевременного обжалования упомянутых соглашений.

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