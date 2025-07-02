Верховный суд не стал пересматривать спор о правах на песни «Руки Вверх»

Спор начался еще в 2023 году: Жуков и Алексей Потехин обратились в Симоновский районный суд города Москвы с требованием признать договор о передаче исключительных прав на фонограммы недействительным, а также аннулировать лицензионное соглашение об использовании записей. В качестве ответчиков выступили продюсер Андрей Маликов и издательский дом «ДЖЕМ», получивший исключительные права на песни.