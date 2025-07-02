На глазах у жены и детей: водитель из Челябинской области погиб в аварии в Башкирии

Сегодня утром, 2 июля, в Белорецком районе Башкирии на 205 километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк произошло смертельное ДТП. Об этом рассказала пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.
Согласно предварительным данным, 47-летний житель Челябинской области за рулем Haval F7 касательно столкнулся со встречным грузовиком Iveco. После удара легковой автомобиль перевернулся на проезжей части.
В результате аварии водитель китайской иномарки скончался на месте от полученных травм. Его супругу и двоих детей 8 и 12 лет с различными травмами доставили в больницу.
— По факту ДТП начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, — сообщает ГАИ.
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