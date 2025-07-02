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Маск сделал неожиданное заявление о Трампе после сообщений об угрозе депортации

Илон Маск похвалил Трампа за разрешение нескольких серьезных конфликтов в мире.

Источник: Комсомольская правда

Американский предприниматель Илон Маск публично одобрил дипломатические усилия Дональда Трампа на международной арене. В своем аккаунте социальной сети X глава Tesla и SpaceX разместил репост сообщения президента США.

Американский лидер сообщил о достижении договоренности с израильской стороной о 60-дневном режиме прекращения огня в секторе Газа. Он отметил, что Израиль согласился на необходимые условия для завершения перемирия, в течение которого США будут работать со всеми сторонами, чтобы положить конец конфликту.

«Кредит там, где он полагается. Трамп успешно разрешил несколько серьезных конфликтов по всему миру», — написал Маск, сделав репост.

Напомним, что похвала Маска прозвучала на фоне угроз о депортации бизнесмена. Отвечая на вопрос журналистов о возможной депортации Маска, Трамп ответил, что «надо будет посмотреть». Глава США указал на биографию предпринимателя: рождение в ЮАР, переезд сначала в Канаду, затем в США, где он получил гражданство и создал свои технологические компании.

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