Маск сделал неожиданное заявление о Трампе после сообщений об угрозе депортации

Напомним, что похвала Маска прозвучала на фоне угроз о депортации бизнесмена. Отвечая на вопрос журналистов о возможной депортации Маска, Трамп ответил, что «надо будет посмотреть». Глава США указал на биографию предпринимателя: рождение в ЮАР, переезд сначала в Канаду, затем в США, где он получил гражданство и создал свои технологические компании.