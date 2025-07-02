Астраханский душитель с тремя убийствами на счету сменил тюремную робу на военную форму

Напомним, что 63-летнего Вагана Сафаряна задержали в ноябре прошлого года по делу об убийстве в 90-х. Речь идёт о 67-летней женщине и её 37-летней дочери, которых он задушил в их квартире вместе с сообщниками. При этом впервые он оказался в тюрьме в 2004 году. Тогда Сафарян убил человека и отправился в колонию строгого режима на 19 лет.