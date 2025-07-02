Омские предприниматели на УСН показали рост доходов на 12,6% в 2024 году

Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) по Омской области подвело итоги работы налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), за 2024 год. Согласно данным ведомства, доходы омских «упрощенцев» продемонстрировали уверенный рост, а количество налогоплательщиков увеличилось на 3,7%.
Всего за минувший год по УСН отчитались 50,4 тысячи предпринимателей и организаций. Из них 34,6 тысячи или 69% составили индивидуальные предприниматели, а юридические лица — 15,8 тысячи, что эквивалентно 31%. Доходы налогоплательщиков с объектом «доходы» увеличились на 12,6%, а у тех, кто использует объект «доходы-расходы», прирост доходов составил 10,6%, расходов — 11,3%.
Налоговая база по УСН за 2024 год достигла 317 млрд рублей, что на 13% выше, чем годом ранее. В бюджет Омской области направлено 10,6 млрд рублей налогов, что превышает показатель 2023 года на 1,5 млрд рублей или на 17%. Повышенные ставки по УСН в размере 8% или 20% применялись в случае превышения дохода в 199,3 млн рублей. Такие ставки использовали 177 субъектов, что на 7% больше, чем в 2023 году. Почти половина этих компаний занята в сфере торговли и общественного питания.
Более 6,6 тысячи плательщиков УСН получили налоговые льготы в виде пониженной ставки, что принесло им экономию на общую сумму 6,7 млрд рублей. Кроме того, 263 вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателя воспользовались «налоговыми каникулами» и сэкономили в общей сложности 104 млн рублей. Высвободившиеся средства предприниматели направили на развитие своих бизнес-проектов.
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