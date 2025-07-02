Омские предприниматели на УСН показали рост доходов на 12,6% в 2024 году

Налоговая база по УСН за 2024 год достигла 317 млрд рублей, что на 13% выше, чем годом ранее. В бюджет Омской области направлено 10,6 млрд рублей налогов, что превышает показатель 2023 года на 1,5 млрд рублей или на 17%. Повышенные ставки по УСН в размере 8% или 20% применялись в случае превышения дохода в 199,3 млн рублей. Такие ставки использовали 177 субъектов, что на 7% больше, чем в 2023 году. Почти половина этих компаний занята в сфере торговли и общественного питания.