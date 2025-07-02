В Новосибирской области обнаружили погребение ребенка раннего железного века

НОВОСИБИРСК, 2 июля. /ТАСС/. Новосибирский краеведческий музей завершил музейно-туристический проект «В гостях у археологов» — 180 участников тура посетили раскопки в Ордынском районе области. Там они обнаружили два погребения раннего железного века, одно из которых принадлежало ребенку, сообщили в Telegram-канале министерства культуры региона.
«По итогам экспедиции археологи обнаружили два погребения раннего железного века (VI-IV века до н. э.). В одном находился ребенок 10 лет, в другом — взрослый человек. В них сохранились деревянные конструкции: рамы из березовых горбылей, обрамляющие ямы и многослойные перекрытия из сосновых бревен. В погребении взрослого археологи нашли остатки заупокойной пищи — реберную часть туши лошади и фрагмент спинной части туши овцы», — говорится в сообщении.
Сохранившиеся фрагменты сосновых бревен будут переданы для исследований в институт археологии и этнографии СО РАН, где помогут установить точную дату захоронений под курганом.