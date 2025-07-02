В Новосибирской области обнаружили погребение ребенка раннего железного века

«По итогам экспедиции археологи обнаружили два погребения раннего железного века (VI-IV века до н. э.). В одном находился ребенок 10 лет, в другом — взрослый человек. В них сохранились деревянные конструкции: рамы из березовых горбылей, обрамляющие ямы и многослойные перекрытия из сосновых бревен. В погребении взрослого археологи нашли остатки заупокойной пищи — реберную часть туши лошади и фрагмент спинной части туши овцы», — говорится в сообщении.