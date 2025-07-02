Собянин: В Нагорном районе после комплексного обновления открылась поликлиника

«Открыли после комплексной реконструкции поликлинику в Нагорном районе. Головное здание ГП № 2 на ул. Фруктовая полностью обновили по нашему московскому стандарту: модернизировали внутренние помещения, заменили инженерные системы, оснастили современной медтехникой», — написал Собянин.
Он пояснил, что поликлинику сделали не только удобной для пациентов и врачей, но и технологичной. Установлены аппараты КТ, МРТ, денситометр, эндоскопическое оборудование — можно пройти диагностику и лечение в одном здании. На территории обустроили терренкур — специальную дорожку для лечебной ходьбы. Такой маршрут помогает в восстановлении при заболеваниях сердца, легких, сахарном диабете и других хронических состояниях.
«В Нагорном районе теперь все поликлиники обновленные и комфортные для посещения», — заключил мэр.