Сергей Собянин рассказал, как московские школы искусств раскрывают таланты

В прошлом учебном году учащиеся московских школ искусств представляли столицу на более чем двадцати площадках по всему миру. Ученики московских школ искусств завоевали множество наград, дипломов и призов на творческих конкурсах в разных странах. Всего было получено более десяти тысяч наград, в том числе более двухсот восьмидесяти Гран-при.