Сергей Собянин рассказал, как московские школы искусств раскрывают таланты

Москва по праву гордится своей развитой системой образовательных учреждений в области искусства. В городе функционирует 153 таких учреждения, где можно получить образование по более чем 40 направлениям, связанным с музыкой, живописью, хореографией и театром, рассказал мэр города Сергей Собянин.
В прошлом учебном году учащиеся московских школ искусств представляли столицу на более чем двадцати площадках по всему миру. Ученики московских школ искусств завоевали множество наград, дипломов и призов на творческих конкурсах в разных странах. Всего было получено более десяти тысяч наград, в том числе более двухсот восьмидесяти Гран-при.
Кроме того, было получено более шестнадцати тысяч наград на всероссийских и региональных конкурсах и фестивалях, которые по количеству участников часто превосходят международные проекты.
В марте-апреле в Пекине проходил IX Международный фестиваль-конкурс «Золотой лотос». Ученица Детской музыкальной школы имени Б. Л. Пастернака Елизавета Менжинская выступила на конкурсе с сольной программой и в дуэте со своим преподавателем Галиной Николаевной Ермаковой.
По решению жюри, московские исполнительницы были удостоены звания лауреатов первой степени на больших флейтах и лауреатов третьей степени на флейтах-пикколо. В их исполнении прозвучали произведения Е. Магалифа «Ксения» и «Тарантелла», а также «Ария Ленского из оперы “Евгений Онегин” и “Карело-финская полька” Б. Тихонова.
В марте ученик Детской музыкальной школы МГКМИ имени Ф. Шопена Алексей Мищенко стал победителем Международного конкурса «Golden Classical Music Awards» в Нью-Йорке. Он исполнил на фортепиано балладу Ф. Шопена № 1 и сонату В. А. Моцарта си-бемоль мажор, за что получил первую премию.
Алексей также стал победителем в Международном конкурсе Clavierland Mozart Classical Music Competition. Его выступление состоялось в рамках заключительного концерта лауреатов в Вене, который прошёл в марте в зале «Mozart House».
Майя Шелихова, ученица Московской городской детской школы искусств «Кусково», заняла первое место на Международном конкурсе культуры и искусств «Festival&Contest», который проходил в Испании. Она исполнила несколько произведений, среди которых «Фантазия на тему Й. Гайдна» М. Гранжани и «Грезы» А. Цабель-Р. Турнье на арфе.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что вручил премии города авторам лучших проектов в сфере архитектуры и строительства.