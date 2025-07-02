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Крымчанина задержали за поддержку атаки ВСУ на резиденцию Путина

Органами ФСБ возбуждено уголовное дело в отношении жителя Крыма. Его обвиняют в оправдании атаки ВСУ на резиденцию президента в Кремле. Об этом сообщает региональное УФСБ.

Крымчанина задержали за поддержку атаки на резиденцию Путина.

Органами ФСБ возбуждено уголовное дело в отношении жителя Крыма. Его обвиняют в оправдании атаки ВСУ на резиденцию президента в Кремле. Об этом сообщает региональное УФСБ.