Первый осужденный по амнистии освободился в Казахстане

Всего, в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона отбывают наказание около 2000 человек. Согласно Закону об амнистии, принятому в связи с юбилеем Основного закона страны, освобождению подлежат 300 человек. Сегодня первые из них покинули стены исправительных учреждений.