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Первый осужденный по амнистии освободился в Казахстане

В Костанайской области первый осуждённый, подпавший под амнистию в честь 30-летия Конституции Республики Казахстан, вышел на свободу. Мужчина отбывал наказание за кражу, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

Как уточнили в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК, он был ранее не судим. Дома его ждут супруга и трое детей.

Всего, в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона отбывают наказание около 2000 человек. Согласно Закону об амнистии, принятому в связи с юбилеем Основного закона страны, освобождению подлежат 300 человек. Сегодня первые из них покинули стены исправительных учреждений.

Важно, чтобы общество с пониманием отнеслось к этим людям. Совместными усилиями мы можем создать условия для их успешной ресоциализации и предотвращения повторных правонарушений.

подчёркивают в ведомстве