Странам Африки стало сложно сдерживать вспышку оспы обезьян, пишет FT

Как пишет Financial Times со ссылкой на данные Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний, в 2025 году в 13 странах Африки были зарегистрированы более 21 тысячи случаев заболевания. Отмечается, что этот показатель уже превышает данные за весь 2024 год, когда было выявлено порядка 19,7 тысячи случаев. По словам представителя организации Нгаши Нгонго, к концу текущего года прошлогодний показатель может быть превышен вдвое.