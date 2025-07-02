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Минтруда сказало белорусам про сокращенный рабочий день в среду 2 июля

Минтруда Беларуси сообщило про сокращенный рабочий день 2 июля перед Днем Независимости.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда сказало белорусам про сокращенный рабочий день в среду, 2 июля. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

«Меньше на час. 2 июля в Беларуси сокращенный рабочий день перед Днем Независимости», — уточнили в ведомстве.

В Минтруда пояснили: те, кто работают полный день, 2 июля будут работать на один час меньше. А для сотрудников, у которых неполный график, продолжительность рабочего дня будет сокращена пропорционально.

Ранее Минтруда сказало, засчитают ли учебу и отработку в пенсионный стаж в Беларуси.

Тем временем Минтруда сказало, в каком случае не назначат трудовую пенсию в Беларуси.

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