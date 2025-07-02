Овчинский: на Салтыковской улице в ВАО построят спортивную базу

Ранее Владислав Овчинский рассказал о том, что на западе Москвы в Раменках построят спортивный комплекс с футбольным полем общей площадью почти 10 тыс. кв. метров. Главное здание будет состоять из пяти этажей. Там расположатся спортзал, зал для соревнований с трибунами и балконом, помещения для игр в нарды, шашки, шахматы, а также два тренажерных зала, помещения для индивидуальных тренировок, киберспорта и спортивного программирования. Комплекс возведут на средства инвестора.