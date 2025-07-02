Овчинский: на Салтыковской улице в ВАО построят спортивную базу

Многофункциональный спортивный комплекс возводят в районе Косино-Ухтомский на востоке столицы, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
На территории комплекса будет расположена спортивная база для длительного проживания спортсменов. Кроме того, в здании оборудуют бассейн, три спортзала, медцентр, тренерские, а также магазин спортивных товаров.
"В здании сложной формы будет 12 этажей, один из которых подземный. Общая площадь объекта составит 43,7 тысячи квадратных метров. Физкультурно-оздоровительный центр займет территорию свыше десяти тысяч квадратных метров, его основные помещения сосредоточатся на нижних этажах здания, — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Министр также добавил, что под гостиницу выделят свыше 27 тыс. кв. метров. Оставшееся пространство займут кафе и торговые павильоны.
У комплекса будет расположена стоянка, рассчитанная на 241 машино-место, два места из них предназначены для автобусов, еще 24 — для маломобильных граждан.
Как уточняет пресс-служба Департамента градостроительной политики, многофункциональный комплекс построят по адресу: улица Салтыковская, з/у 4А.
Ранее Владислав Овчинский рассказал о том, что на западе Москвы в Раменках построят спортивный комплекс с футбольным полем общей площадью почти 10 тыс. кв. метров. Главное здание будет состоять из пяти этажей. Там расположатся спортзал, зал для соревнований с трибунами и балконом, помещения для игр в нарды, шашки, шахматы, а также два тренажерных зала, помещения для индивидуальных тренировок, киберспорта и спортивного программирования. Комплекс возведут на средства инвестора.