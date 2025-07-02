Возбуждено уголовное дело о халатности после насилия над 10-летним мальчиком в летнем лагере

Об этом рассказали в СК по краю, а также в прокуратуре.
По информации прокуратуры, возбуждено уголовное дело по факту халатности в связи с недопустимым инцидентом, произошедшим в детском спортивном лагере. Напомним, что 25 июня 2025 года трое подростков в возрасте от 11 до 13 лет совершили насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летнего мальчика.
Ребёнок сообщил о случившемся своему тренеру, однако меры по защите его прав не были предприняты, и он не был ограждён от дальнейших противоправных действий. Вскоре ситуация повторилась.
Проверка, проведённая прокуратурой, выявила, что руководство лагеря не обеспечило безопасные условия для детей и не приняло адекватных мер после инцидента.
В связи с вышеизложенным возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование находится под контролем прокуратуры.
Ранее мы публиковали подробности происшествия — выяснилось, что подростки надругались над ребенком бутылкой.