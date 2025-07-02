Возбуждено уголовное дело о халатности после насилия над 10-летним мальчиком в летнем лагере

По информации прокуратуры, возбуждено уголовное дело по факту халатности в связи с недопустимым инцидентом, произошедшим в детском спортивном лагере. Напомним, что 25 июня 2025 года трое подростков в возрасте от 11 до 13 лет совершили насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летнего мальчика.