Не сдавшим биометрию мигрантам в Нижегородской области начнут отключать связь

В первую очередь операторы деактивируют работу номеров, не использовавшиеся более трёх месяцев. Активные абоненты столкнутся с ограничениями постепенно: сначала им заблокируют междугороднюю и международную связь, а также снизят скорость интернета. Спустя 30 дней связь будет полностью отключена. Это время даётся на переоформление договора в соответствии с новыми требованиями. По информации Минцифры, более двух миллионов иностранцев уже зарегистрировались в ЕБС и заключили договоры по новым правилам.