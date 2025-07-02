В НовГУ выяснили возможную причину аллергии у кошки после гипоаллергенного корма

«Исследования показывают, что даже низкая концентрация пищевого аллергена может вызвать аллергическую реакцию у кошки, чаще всего — кожные высыпания. Поэтому важно контролировать наличие примесей на разных этапах производства. В то же время сейчас отсутствуют нормы, регулирующие минимально допустимую концентрацию аллергена в продуктах. Также нет единого метода исследования на наличие аллергенов — каждое предприятие выбирает метод по своему усмотрению. В результате даже в кормах, которые производитель заявляет как гипоаллергенные, могут содержаться примеси аллергенов», — сказала Соловьева.