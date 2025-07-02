В НовГУ выяснили возможную причину аллергии у кошки после гипоаллергенного корма

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 июля. /ТАСС/. Обнаружение ДНК аллергенов в кормах для кошек методом ПЦР исследовали в Новгородском государственном университете им. Ярослава Мудрого. Объектом исследования стал известный гипоаллергенный корм для кошек, сообщила ТАСС автор исследования Дина Соловьева.
«Исследования показывают, что даже низкая концентрация пищевого аллергена может вызвать аллергическую реакцию у кошки, чаще всего — кожные высыпания. Поэтому важно контролировать наличие примесей на разных этапах производства. В то же время сейчас отсутствуют нормы, регулирующие минимально допустимую концентрацию аллергена в продуктах. Также нет единого метода исследования на наличие аллергенов — каждое предприятие выбирает метод по своему усмотрению. В результате даже в кормах, которые производитель заявляет как гипоаллергенные, могут содержаться примеси аллергенов», — сказала Соловьева.
В некоторых кормах для кошек присутствуют остатки сырья, которые могут вызывать аллергию у питомцев. Такое загрязнение корма посторонними частицами называется кросс-контаминацией. Она может происходить по разным причинам. Чаще всего — из-за того, что на стенках оборудования при запуске нового продукта остались частицы предыдущего.
Объектом исследования стал известный гипоаллергенный корм для кошек. Предприятие-производитель находится в Московской области. Для исследования подготовили растворы, содержащие концентрации потенциальных аллергенов: говядины, свинины, курицы и кукурузной муки. Эти растворы использовались в качестве эталонов при ПЦР-анализе для оценки уровня примесей в корме.
Метод ПЦР был выбран, поскольку он обладает высокой чувствительностью и позволяет обнаружить даже очень малое количество ДНК. «Выяснилось, что определить наличие ДНК кукурузы гораздо сложнее, чем ДНК свинины, курицы и говядины. Копирование молекул кукурузы проходило медленнее, требовалось больше циклов», — пояснила Соловьева.
Найти невидимое.
По итогам исследования была составлена инструкция для операционной процедуры со всеми этапами: выделение ДНК, подсчет концентрации, нормализация и проведение ПЦР. Она включает в себя действия и необходимые объемы реактивов, чтобы можно было подсчитать концентрацию ДНК. Испытания прошли на базе предприятия-производителя. Инструкция будет внедрена в производственный процесс на постоянной основе.
«В разработанной нами инструкции используются образцы, имеющие достаточно низкие концентрации аллергена-загрязнителя, что позволяет определить даже малое количество контаминанта в корме. Можно минимизировать ошибки в интерпретации полученных результатов. К тому же ранее не проводилось исследования индекса белкового загрязнения», — отметила Соловьева.
В дальнейшем будут проводиться исследования, направленные на минимизацию концентрации аллергенов, но уже с другими калибровочными образцами и концентрацией. Также планируется работа над устранением возможных рисков контаминации. Полученные данные будут направляться в отдел качества предприятия для дальнейшего улучшения процесса. Также будет проводиться техническое обслуживание оборудования и анализ на предмет выявления возможных труднодоступных зон, где застревает сырье, в результате чего может возникнуть загрязнение.