В Госдуме назвали число граждан, установивших самозапрет на кредиты

Более 12 млн человек за 4 месяца добровольно установили самозапрет на оформление кредитов после вступления в силу закона об использовании этой возможности, сообщил представитель Госдумы Вячеслав Володин.
Он напомнил, что самозапрет, который можно подключить с 1 марта 2025 года, может быть полным или частичным. Человек сам может выбрать, для каких именно организаций он установит ограничения.
Володин отметил, применение самозапрета позволит людям, в особенности пожилым, защититься от аферистов.
«Рекомендую вам, уважаемые подписчики, рассказать о самозапрете на оформление кредитов родным и близким, а также при необходимости помочь с его подключением», — написал спикер в своём Telegram-канале.
Парламентарий также подчеркнул, что число установивших самозапрет на кредиты говорит о том, что принятый закон работает. Кроме того, Володин пообещал, что Госдума продолжит заниматься инициативами, направленными на борьбу с кибермошенничеством.
Напомним, в мае Володин сообщил, что с 1 сентября 2025 года граждане России смогут добровольно установить самозапрет на заключение договоров мобильной связи. Как и в случае с кредитами, воспользоваться этой функцией можно будет через портал «Госуслуги» или многофункциональные центры (МФЦ).