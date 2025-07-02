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ФСБ задержала отправлявшего спецслужбам Украины фото военных объектов РФ

Против жителя Томской области возбудили дело о государственной измене.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудниками УФСБ по Томской области задержан местный житель, который снимал в регионе военные объекты и отправлял фотографии украинским спецслужбам. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что действия жителя Томской области были направлены против безопасности Российсой Федерации. В ведомстве добавили, что фотографии должны были использоваться при планировании и совершении диверсионно-террористических актов.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России «Государственная измена».

Накануне ФСБ задержала 51-летнего жителя Набережных Челнов, которого обвиняют в покушении на убийство участника добровольческого батальона «Спарта» по заданию спецслужб Украины.

30 июня российские сотрудники силовых ведомств задержали двух жителей Крыма, которые передавали Службе безопасности Украины (СБУ) фото и видео объектов критической инфраструктуры и военной техники.