ФСБ задержала отправлявшего спецслужбам Украины фото военных объектов РФ

Сотрудниками УФСБ по Томской области задержан местный житель, который снимал в регионе военные объекты и отправлял фотографии украинским спецслужбам. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что действия жителя Томской области были направлены против безопасности Российсой Федерации. В ведомстве добавили, что фотографии должны были использоваться при планировании и совершении диверсионно-террористических актов.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России «Государственная измена».
Накануне ФСБ задержала 51-летнего жителя Набережных Челнов, которого обвиняют в покушении на убийство участника добровольческого батальона «Спарта» по заданию спецслужб Украины.
30 июня российские сотрудники силовых ведомств задержали двух жителей Крыма, которые передавали Службе безопасности Украины (СБУ) фото и видео объектов критической инфраструктуры и военной техники.