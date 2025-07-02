Овчинский: Спортивную базу возведут на Салтыковской улице в ВАО

Кроме того, в комплексе оборудуют три спортзала, бассейн, тренерские помещения, магазин спортивных товаров и медицинский центр. На прилегающей к объекту территории организуют стоянку на 241 машино-место. Два места будут предназначены для автобусов, также 25 мест обустроят для маломобильных граждан, отмечает пресс-служба департамента градостроительной политики.