Овчинский: Спортивную базу возведут на Салтыковской улице в ВАО

Спортивную базу строят для подготовки атлетов с возможностью длительного проживания в здании. Объект будет расположен по адресу: улица Салтыковская, з/у 4А. Здание сложной формы общей площадью 43,7 тысячи квадратных метров будет состоять из 12 этажей, включая один подземный.
— Физкультурно-оздоровительный центр займет территорию свыше десяти тысяч квадратных метров, его основные помещения сосредоточатся на нижних этажах здания. Под гостиницу выделено более 27 тысяч квадратных метров. Остальное пространство отведут под кафе и торговые павильоны, — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Кроме того, в комплексе оборудуют три спортзала, бассейн, тренерские помещения, магазин спортивных товаров и медицинский центр. На прилегающей к объекту территории организуют стоянку на 241 машино-место. Два места будут предназначены для автобусов, также 25 мест обустроят для маломобильных граждан, отмечает пресс-служба департамента градостроительной политики.