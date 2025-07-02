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Овчинский: Спортивную базу возведут на Салтыковской улице в ВАО

В районе Косино-Ухтомский на востоке Москвы появится многофункциональный комплекс, в котором разместят спортивную базу и физкультурно-оздоровительный центр. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Источник: Freepik

Спортивную базу строят для подготовки атлетов с возможностью длительного проживания в здании. Объект будет расположен по адресу: улица Салтыковская, з/у 4А. Здание сложной формы общей площадью 43,7 тысячи квадратных метров будет состоять из 12 этажей, включая один подземный.

— Физкультурно-оздоровительный центр займет территорию свыше десяти тысяч квадратных метров, его основные помещения сосредоточатся на нижних этажах здания. Под гостиницу выделено более 27 тысяч квадратных метров. Остальное пространство отведут под кафе и торговые павильоны, — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Кроме того, в комплексе оборудуют три спортзала, бассейн, тренерские помещения, магазин спортивных товаров и медицинский центр. На прилегающей к объекту территории организуют стоянку на 241 машино-место. Два места будут предназначены для автобусов, также 25 мест обустроят для маломобильных граждан, отмечает пресс-служба департамента градостроительной политики.