СБУ разыскивает звезду сериала «Универ»

Согласно информации из базы, обнаруженной РИА Новости, Виталий Гогунский был внесен в список разыскиваемых лиц 17 июня 2024 года. В прошлом СБУ неоднократно выдвигала заочные обвинения в адрес граждан Российской Федерации, однако такие меры, как правило, не приводили к реальным последствиям для фигурантов дел.