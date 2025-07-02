Китайские учёные создали 3D-принтер, который сможет строить дороги и здания на Луне

Испытания подтвердили способность системы формировать из искусственного лунного грунта сложные структуры — от простых кирпичей до замысловатых архитектурных элементов. В перспективе технология позволит создавать на Луне дороги, платформы для оборудования и полноценные здания, что откроет новую эру в освоении спутника Земли.