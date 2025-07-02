Китайские учёные создали 3D-принтер, который сможет строить дороги и здания на Луне

Китайские исследователи совершили технологический прорыв в космическом строительстве, разработав уникальный 3D-принтер, способный создавать конструкции из лунного грунта. Как сообщает агентство Синьхуа, прототип устройства создан в Лаборатории исследования дальнего космоса в Хэфэе (провинция Аньхой).
По словам старшего инженера лаборатории Ян Хунлуня, новая система в качестве строительного материала использует исключительно лунный реголит, что устраняет необходимость доставки материалов с Земли.
«Этот прорыв в области печати подтвердил возможность использования лунного грунта в качестве единственного исходного строительного материала, что позволяет по-настоящему использовать ресурсы на месте и устраняет необходимость в транспортировке дополнительных материалов с Земли», — подчеркнул специалист.
Испытания подтвердили способность системы формировать из искусственного лунного грунта сложные структуры — от простых кирпичей до замысловатых архитектурных элементов. В перспективе технология позволит создавать на Луне дороги, платформы для оборудования и полноценные здания, что откроет новую эру в освоении спутника Земли.
Ранее сообщалось, что Россия планирует доставить на Луну атомную энергетическую станцию малой мощности. Она обеспечит станцию электричеством и позволит отработать технологии для дальнейшего освоения космоса.