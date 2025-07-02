Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китайские учёные создали 3D-принтер, который сможет строить дороги и здания на Луне

В Китае разработали 3D-принтер, печатающий лунным грунтом.

Источник: Комсомольская правда

Китайские исследователи совершили технологический прорыв в космическом строительстве, разработав уникальный 3D-принтер, способный создавать конструкции из лунного грунта. Как сообщает агентство Синьхуа, прототип устройства создан в Лаборатории исследования дальнего космоса в Хэфэе (провинция Аньхой).

По словам старшего инженера лаборатории Ян Хунлуня, новая система в качестве строительного материала использует исключительно лунный реголит, что устраняет необходимость доставки материалов с Земли.

«Этот прорыв в области печати подтвердил возможность использования лунного грунта в качестве единственного исходного строительного материала, что позволяет по-настоящему использовать ресурсы на месте и устраняет необходимость в транспортировке дополнительных материалов с Земли», — подчеркнул специалист.

Испытания подтвердили способность системы формировать из искусственного лунного грунта сложные структуры — от простых кирпичей до замысловатых архитектурных элементов. В перспективе технология позволит создавать на Луне дороги, платформы для оборудования и полноценные здания, что откроет новую эру в освоении спутника Земли.

Ранее сообщалось, что Россия планирует доставить на Луну атомную энергетическую станцию малой мощности. Она обеспечит станцию электричеством и позволит отработать технологии для дальнейшего освоения космоса.