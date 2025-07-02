В Свердловской области уволили медсестру, спасавшую раненых бойцов в зоне СВО

В 2022 году Рыжкова последовала за своим товарищем и отправилась в зону боевых действий, где проработала, не зная ни выходных, ни нерабочего времени. Связь с дочерью, оставшейся дома, удалось установить лишь спустя три месяца. Она вспоминает, что раненых доставляли разными способами, порой даже на руках.