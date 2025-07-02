Сергею Жукову отказали в правах на часть песен «Руки вверх!»

Высший судебный орган Российской Федерации не стал пересматривать дело о конфликте между Сергеем Жуковым, лидером группы «Руки вверх!», и продюсерами, касающееся авторских прав на композиции коллектива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
«Отказано в передаче дела в кассационную инстанцию», — говорится в документе.
Высший судебный орган РФ пришел к выводу, что договоры о передаче прав были подписаны и исполнялись, кроме того, их условия ранее не оспаривались, поэтому в пересмотре спора отказано.
Напомним, лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков подал апелляцию в Верховный суд с просьбой признать недействительным договоры с «Издательством ДЖЕМ» о передаче в правах на некоторые песни коллектива. Жуков утверждал, что является автором музыкальных композиций вместе с коллегой по группе Алексеем Потехиным.
Ранее KP.RU сообщил, что Сергей Жуков находится в шоке от заработков своей дочери Вероники. Он не подозревал о том, что можно столько зарабатывать в таком юном возрасте.