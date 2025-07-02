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Сергею Жукову отказали в правах на часть песен «Руки вверх!»

Верховный суд отказал в пересмотре спора Жукова и продюсеров о правах на песни.

Источник: Комсомольская правда

Высший судебный орган Российской Федерации не стал пересматривать дело о конфликте между Сергеем Жуковым, лидером группы «Руки вверх!», и продюсерами, касающееся авторских прав на композиции коллектива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«Отказано в передаче дела в кассационную инстанцию», — говорится в документе.

Высший судебный орган РФ пришел к выводу, что договоры о передаче прав были подписаны и исполнялись, кроме того, их условия ранее не оспаривались, поэтому в пересмотре спора отказано.

Напомним, лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков подал апелляцию в Верховный суд с просьбой признать недействительным договоры с «Издательством ДЖЕМ» о передаче в правах на некоторые песни коллектива. Жуков утверждал, что является автором музыкальных композиций вместе с коллегой по группе Алексеем Потехиным.

Ранее KP.RU сообщил, что Сергей Жуков находится в шоке от заработков своей дочери Вероники. Он не подозревал о том, что можно столько зарабатывать в таком юном возрасте.