Детский сад на 350 мест введен в эксплуатацию в Филимонковском районе

«Комитет оформил разрешительную документацию на ввод трехэтажного детского сада в эксплуатацию. Общая площадь социального объекта превышает 5 тыс. кв. м. Учреждение рассчитано на 350 мест и включает 14 групп с игровыми комнатами, спальнями, буфетными и раздевалками. Кроме этого, в здании размещен физкультурный зал, который может быть разделен на две части. Он оснащен гимнастической стенкой и мини-скалодромом. Также здесь организован музыкальный класс со сценой, акустическим и осветительным оборудованием и местами для зрителей», — приводятся в материале слова руководителя комитета Антона Слободчикова.
Как уточняется, объекту присвоен адрес: ул. Никитина, д. 11, стр. 12.
При строительстве дошкольного учреждения была использована кирпичная технология, что обусловлено экологичностью данного материала, прочностью конструкций стен, а также высокими звуко- и теплоемкими характеристиками.
Детский сад возведен за счет внебюджетных средств. Интерьеры оформлены в бежево-фисташковой цветовой гамме. Отделочные материалы подобраны с учетом экологичности и износостойкости: полы покрыты противоскользящим гомогенным линолеумом и керамогранитом, в спортивном зале уложен специальный паркет, в группах на первых этажах установлена система «теплый пол», обеспечивающая комфортные условия для малышей.
Потолки в проходных зонах оснащены акустическими панелями для снижения уровня шума, а в холлах использовано реечное покрытие, позволяющее визуально расширить пространство. Игровые и спальные зоны разделены занавесами, кровати расположены ярусами, стены украшены пейзажной росписью.
На территории обустроены уличные площадки: установлено спортивное и игровое оборудование, а также теневые навесы для каждой из групп и две спортивные площадки. По всему периметру сада выполнено озеленение и благоустройство.
«По поручению мэра Москвы в городе особое внимание уделяется строительству объектов социальной инфраструктуры в новых районах. Работы на площадке детского сада велись с февраля 2023 года. За это время было проведено 10 выездных проверок. В ходе итогового мероприятия было оформлено заключение о соответствии здания требованиям проектной документации и архитектурно-градостроительного решения. После этого было выдано разрешение на ввод его в эксплуатацию», — пояснил Слободчиков.
Новый детский сад стал шестым по счету построенным дошкольным учреждением в жилом комплексе. Образовательная инфраструктура микрорайона теперь включает в себя: шесть детских садов для 1 тыс. 660 мест и три школы на 2 тыс. 750 мест. В активной стадии — строительство четвертой школы на 1,1 тыс. учеников, ввод которой запланирован в 2025 году.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал в своем Telegram-канале, что в Филимонковском районе завершено строительство этого детского сада. Здание войдет в состав школы № 2120.