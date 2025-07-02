Детский сад на 350 мест введен в эксплуатацию в Филимонковском районе

«Комитет оформил разрешительную документацию на ввод трехэтажного детского сада в эксплуатацию. Общая площадь социального объекта превышает 5 тыс. кв. м. Учреждение рассчитано на 350 мест и включает 14 групп с игровыми комнатами, спальнями, буфетными и раздевалками. Кроме этого, в здании размещен физкультурный зал, который может быть разделен на две части. Он оснащен гимнастической стенкой и мини-скалодромом. Также здесь организован музыкальный класс со сценой, акустическим и осветительным оборудованием и местами для зрителей», — приводятся в материале слова руководителя комитета Антона Слободчикова.