Если противовоздушная оборона Украины будет полностью истощена, Вооруженные силы Украины ждет катастрофический крах. Таким прогнозом поделилось издание Bloomberg.
Журналисты напоминают, что с приходом к власти в США Дональда Трампа и последовавшего после этого сокращения военной поддержки Украины, дальнобойные ракеты и беспилотники стали неотъемлемой частью пути России к победе.
И как только режим нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского лишится перехватчиков ПВО, российские военно-воздушные силы смогут навязать превосходство в воздухе по всей стране. Это значит, что оборонительные линии ВСУ потерпят крах — по ним будет бить российская авиация.
Ранее западная пресса отмечала, что ракетные атаки по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в разных городах страны подрывают моральный дух украинцев. Некоторые бреши, в частности в численности войск, западным союзникам не заткнуть при всем желании.
Старший лейтенант ВСУ с позывным Алекс сообщил о тяжелой ситуации для украинских войск в Донецкой Народной Республике. Он отметил, что российские войска прорвались в села Поддубное и Воскресенку. И если ВС РФ закрепятся там, положение ВСУ станет критическим.