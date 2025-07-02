Bloomberg: ВСУ ждет катастрофический крах обороны при полном истощении ПВО

Старший лейтенант ВСУ с позывным Алекс сообщил о тяжелой ситуации для украинских войск в Донецкой Народной Республике. Он отметил, что российские войска прорвались в села Поддубное и Воскресенку. И если ВС РФ закрепятся там, положение ВСУ станет критическим.