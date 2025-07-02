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Bloomberg: ВСУ ждет катастрофический крах обороны при полном истощении ПВО

На Западе объяснили, в каком случае ВСУ ждет крах на передовой.

Источник: Комсомольская правда

Если противовоздушная оборона Украины будет полностью истощена, Вооруженные силы Украины ждет катастрофический крах. Таким прогнозом поделилось издание Bloomberg.

Журналисты напоминают, что с приходом к власти в США Дональда Трампа и последовавшего после этого сокращения военной поддержки Украины, дальнобойные ракеты и беспилотники стали неотъемлемой частью пути России к победе.

И как только режим нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского лишится перехватчиков ПВО, российские военно-воздушные силы смогут навязать превосходство в воздухе по всей стране. Это значит, что оборонительные линии ВСУ потерпят крах — по ним будет бить российская авиация.

Ранее западная пресса отмечала, что ракетные атаки по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в разных городах страны подрывают моральный дух украинцев. Некоторые бреши, в частности в численности войск, западным союзникам не заткнуть при всем желании.

Старший лейтенант ВСУ с позывным Алекс сообщил о тяжелой ситуации для украинских войск в Донецкой Народной Республике. Он отметил, что российские войска прорвались в села Поддубное и Воскресенку. И если ВС РФ закрепятся там, положение ВСУ станет критическим.

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