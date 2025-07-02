«Крылья Советов» официально оформили сделку по нападающему Вадиму Ракову

«Зелено-бело-синие» взяли 20-летнего форварда столичного «Локомотива» в аренду до конца предстоящего сезона.
Вадим Раков — воспитанник «железнодорожников». Начинал в дубле. В июле 2023 года вошел в основную команду москвичей. В 46 встречах забил три гола, отдал семь результативных передач и получил шесть «горчичников».
Также играл за национальные команды до 15, 17, 18, 19 лет и до 21 года. Отметился тремя мячами в 15 матчах.
«В сезоне-2021/2022 установил рекорд ЮФЛ-2, забив 36 мячей в 26 встречах. Дебют в основном составе “Локомотива” состоялся в сезоне-2022/2023 — в игре против “Крыльев Советов”», — напомнила пресс-служба волжан.
Ранее сообщали о прибытии Вадима Ракова в Самару.
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