Свердловчанам разрешат жарить шашлыки

В Свердловской области хотят отменить особый противопожарный режим. Завтра, 4 июля, этот вопрос рассмотрит региональное правительство, написал в своем telegram-канале врио губернатора Денис Паслер.
«Принял решение об отмене особого противопожарного режима на территории Свердловской области с 4 июля, завтра рассмотрим этот вопрос на заседании правительства. Погода и установленные ограничительные меры позволили пройти самый опасный период лета с минимальным количеством природных пожаров. Все зарегистрированные возгорания специалисты оперативно ликвидировали, чаще всего — в первые сутки», — говорится в сообщении.
Мы писали, что Авиалесоохрана выявила на территории Свердловской области три лесных пожара площадью 14 га. В МЧС отмечают, что площадь лесных пожаров в регионе сократилось на 46% к уровню прошлого года.