Свердловчанам разрешат жарить шашлыки

«Принял решение об отмене особого противопожарного режима на территории Свердловской области с 4 июля, завтра рассмотрим этот вопрос на заседании правительства. Погода и установленные ограничительные меры позволили пройти самый опасный период лета с минимальным количеством природных пожаров. Все зарегистрированные возгорания специалисты оперативно ликвидировали, чаще всего — в первые сутки», — говорится в сообщении.