ФСБ: в Крыму возбудили дело за оправдание атаки ВСУ на резиденцию президента РФ

В ночь на 3 мая украинские беспилотники попытались атаковать Кремль. Уточняется, что российский лидер не пострадал, поскольку находился в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело и квалифицировал преступление ВСУ как теракт. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не пыталась нанести удар по резиденции в Кремле и о подобной попытке атаки он не знает.