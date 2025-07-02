Клещевые инфекции накрыли Ростовскую область

В Ростовской области забили тревогу из-за распространения клещевых инфекций. Случаи заражения выявили в целом ряде территорий региона, сообщили в управлении Роспотребнадзора.
Крымскую геморрагическую лихорадку клещи передали некоторым жителям Ростова-на-Дону, Волгодонска, Дубовского, Песчанокопского, Красносулинского, Мартыновского, Мясниковского, Сальского, Зимовниковского и Семикаракорского районов.
Лихорадкой Ку после укусов клещей заболели жители Сальского, Песчанокопского, Ремонтненского и Дубовского районов, случаи иксодового боррелиоза отметили в Ростове-на-Дону, Батайске, Новошахтинске и Морозовском районе.
Жертвами паразитов оказались люди, работающие с крупным и мелким рогатым скотом, а также владельцы собак. Клещи находились на шерсти животных.
Кроме этого специалисты нашли клещей, зараженных:
— Конго-крымской геморрагической лихорадкой (ККГЛ) (Дубовский, Мартыновский, Мясниковский, Орловский, Пролетарский, Семикаракорский, Заветинский, Красносулинский, Родионово-Несветайский и Зимовниковский районы);
— патогеннами иксодового клещевого боррелиоза (Ростов-на-Дону, Азовский, Кагальницкий, Красносулинский районы);
— лихорадкой Ку (Дубовский, Заветинский, Сальский и Неклиновский районы).
— В адрес глав всех перечисленных территорий направили письма с требованием об оперативной противоклещевой обработке, — сообщили в управлении Роспотребнадзора.
Напомним: во время отдыха или работы на природе, а также при контакте с животными, нужно быть осторожными — на коже или на одежде могут остаться клещи. Следует обязательно осматривать себя и своих питомцев после прогулок.
Добавим, если вас укусил клещ, не вытаскивайте его самостоятельно. В такой ситуации нужно обратиться в травмпункт. Если нет такой возможности, можно попытаться вытащить паразита самостоятельно, но его нельзя давить.
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