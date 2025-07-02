Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученики школ начнут обучаться в университетах: новый эксперимент в Ташкенте

Vaib.uz (Узбекистан. 2 июля). С 1 сентября 2025 года в Узбекистане стартует новый экспериментальный проект по подготовке кадров по схеме «школа — техникум (лицей) — университет». Цель этой инициативы — создать непрерывную образовательную цепочку, которая поможет школьникам уже с раннего возраста определиться с будущей профессией и осознанно строить свой образовательный маршрут.

Источник: Vaib.Uz

Первыми участниками проекта станут учащиеся школ № 250 и № 273 Юнусабадского района Ташкента. Эти учебные заведения будут прикреплены к Ташкентскому архитектурно-строительному университету.

Что предусматривает программа?

Университет будет раз в месяц приглашать учеников 7−9 классов на занятия в свои лаборатории. Это не просто экскурсии, а полноценные внеклассные занятия по направлениям, которые интересуют школьников — архитектура, строительство, инженерные технологии и другие.

Организаторы позаботятся и о безопасности. Университет обеспечит доставку школьников в свои лаборатории и обратно.

Проект предполагает привлечение квалифицированных преподавателей, включая иностранных профессоров и специалистов с международными сертификатами, что повысит качество практических занятий.

Зачем это делается?

Главная цель — сделать процесс профориентации более осознанным и эффективным. Часто школьники заканчивают школу, не имея чёткого представления о том, какая профессия им действительно близка. Новый подход позволит ребятам попробовать себя в разных областях на практике ещё до окончания школы.

Кроме того, тесная связь школ, техникумов и университетов поможет выстроить единые образовательные программы, исключить разрывы в знаниях и упростить поступление в вузы.

Этот опыт может стать основой для масштабирования проекта на другие регионы страны и направления обучения. В будущем такая система позволит готовить более мотивированных, подготовленных и востребованных специалистов.