Ученики школ начнут обучаться в университетах: новый эксперимент в Ташкенте

Первыми участниками проекта станут учащиеся школ № 250 и № 273 Юнусабадского района Ташкента. Эти учебные заведения будут прикреплены к Ташкентскому архитектурно-строительному университету.
Что предусматривает программа?
Университет будет раз в месяц приглашать учеников 7−9 классов на занятия в свои лаборатории. Это не просто экскурсии, а полноценные внеклассные занятия по направлениям, которые интересуют школьников — архитектура, строительство, инженерные технологии и другие.
Организаторы позаботятся и о безопасности. Университет обеспечит доставку школьников в свои лаборатории и обратно.
Проект предполагает привлечение квалифицированных преподавателей, включая иностранных профессоров и специалистов с международными сертификатами, что повысит качество практических занятий.
Зачем это делается?
Главная цель — сделать процесс профориентации более осознанным и эффективным. Часто школьники заканчивают школу, не имея чёткого представления о том, какая профессия им действительно близка. Новый подход позволит ребятам попробовать себя в разных областях на практике ещё до окончания школы.
Кроме того, тесная связь школ, техникумов и университетов поможет выстроить единые образовательные программы, исключить разрывы в знаниях и упростить поступление в вузы.
Этот опыт может стать основой для масштабирования проекта на другие регионы страны и направления обучения. В будущем такая система позволит готовить более мотивированных, подготовленных и востребованных специалистов.