Россияне начали писать жалобы на депутата Останину из-за картинки с Мавзолеем

На депутата Госдумы Нину Останину начали массово поступать жалобы от россиян из-за изображения с Мавзолеем, опубликованного в ее блоге. Пользователи обвиняют парламентария в оскорблении чувств верующих.
Поводом для обращений стал пост «Правозащитного центра “Сорок сороков”, авторы которого призвали направлять заявления в Следственный комитет и отчитываться об этом в комментариях.
Причиной недовольства стал пост Останиной, в котором она раскритиковала очередной фильм православного телеканала «Спас» о выносе тела Владимира Ленина из Мавзолея. К публикации была прикреплена карикатура: лопата с уменьшенной копией Мавзолея и логотип «Спаса», стилизованный под символику СС.
— С символами военизированного подразделения гитлеровской Германии в наименовании телеканала «Спас», Нина Александровна, Вы точно не рассчитали. Просто потому что это наименование первоисточником своего формирования имеет имя Спасителя, — написали в блоге сотрудники «Правозащитного центра “Сорок Сороков”.
Правозащитный центр разместил шаблон заявления для Генпрокуратуры и СК в своем Telegram-канале. По состоянию на утро 2 июля, о подаче жалоб отчитались более 110 человек.
Ранее правое движение «Сорок Сороков» и блогеры также потребовали привлечь генерал-лейтенанта Апти Алаудинова к уголовной ответственности за оскорбление схиигумена Гавриила. Военный назвал его «дебилом, который надел рясу».