Россияне начали писать жалобы на депутата Останину из-за картинки с Мавзолеем

— С символами военизированного подразделения гитлеровской Германии в наименовании телеканала «Спас», Нина Александровна, Вы точно не рассчитали. Просто потому что это наименование первоисточником своего формирования имеет имя Спасителя, — написали в блоге сотрудники «Правозащитного центра “Сорок Сороков”.