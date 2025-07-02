Движение перекроют на нескольких улицах Москвы 4 и 5 июля

5 июля, в субботу, на ряде набережных и улиц в центре российской столицы закрывается проезд машин. В это время проводится ночной велофестиваль. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта.
Движение для транспорта закроют 5 июля с 18:30 до окончания велопробега на нескольких участках Лужников и Лужнецкой набережной.
5 июля с 22:00 до окончания мероприятия движение перекроют на набережных: Госпитальная, Берниковская, Николоямская, Золоторожская, Лужнецкая, Пречистенская, Кремлевская, Москворецкая, Головинская, Семеновская, Подгорская, Преображенская, Красноказарменная, Андроньевская, Ганнушкина и на проспекте Ветеранов.
С 21:00 5 июля до 0:30 6 июля запрещено движение автомобилей на участке Богородского шоссе.
На участках, где предусмотрены ограничения, запрещена парковка с 0:01 5 июля до окончания велопробега.
С 21:00 4 июля до 18:30 5 июля и 6 июля с 0:01 до 7:00 будет закрыта одна полоса для движения машин на некоторых участках Лужнецкой набережной и улицы Лужники.