В США умер известный проповедник, которого ловили с секс-работницами

В США скончался скандально известный проповедник Джимми Сваггерт, ему было 90 лет, пишет New York Post.
Уточняется, что две недели назад он пережил сердечный приступ.
«Сегодня наши сердца отяжелены, когда мы говорим о том, что брат Сваггерт завершил свой земной забег и отошел к своему Спасителю», — приводит издание слова его семьи.
По данным NYP, Сваггерт стал популярным в 80-х годах прошлого века, он часто появлялся на телеэкранах американцев с проповедями. Однако в 1988 году его засняли на видео в компании девушек легкого поведения.
Одна из девушек, Дебра Мерфи, позже решила дать интервью, в котором заявила, что проповедник никогда не имел сексуальных контактов, а только делал обнаженные фотографии.
В свою очередь, Сваггерт в прямом эфире извинился перед американцами и Богом, он плакал и говорил, что «согрешил».
Аудитория отнеслась лояльно к проповеднику и «простила» его, но в 1991 году Сваггерта опять сфотографировали с девушкой легкого поведения.
По некоторым оценкам, только до 1986 года на своих проповедях Сваггерт успел заработать 142 млн долларов.
Ранее умер хирург, который спас президента США Рейгана после покушения.