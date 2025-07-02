«Мы научим их убегать»: Трамп порезвился насчет охраняющих центр для мигрантов аллигаторов

Дональд Трамп во вторник посетил «Алькатрас с аллигаторами» — вызывающую споры новую тюрьму для содержания мигрантов в отдаленном районе Флориды Эверглейдс, и отметил суровые условия, в которых будут находиться отправленные туда нарушители закона.
Американского президента сопровождал крайне правый губернатор Флориды Рон Десантис, который назвал палаточный лагерь на кишащей комарами территории в 50 милях к западу от Майами примером для других штатов, поддержавших программу массовой депортации Трампа.
«Многие люди будут депортированы по собственному желанию, потому что не хотят оказаться в Алькатрасе с крокодилами или в каких-то других местах, — сказал губернатор Десантис. — Это модель, но нам нужно, чтобы другие штаты присоединились к ней».
Сотни протестующих приветствовали Трампа и министра внутренней безопасности Кристи Ноэм, когда они прибыли в наспех собранный лагерь, пишет The Guardian. Ранее это место было заброшенной взлетно-посадочной полосой, окруженной болотами, изобилующими аллигаторами и бирманскими питонами.
Противники говорят, что лагерь, который, по словам Десантиса, откроется в среду для первого из примерно 1000 заключенных, предъявляет неприемлемые экологические требования к хрупким водно-болотным угодьям и подвергнет содержащихся там лиц жестокому и унизительному обращению.
Трамп не предпринял никаких попыток опровергнуть эту версию, когда беседовал с журналистами перед тем, как покинуть Вашингтон и отправиться во Флориду, смеясь, он делал зигзагообразные движения руками, давая советы всем, кто думает о побеге.
«Змеи быстры, но аллигаторы еще быстрее, — сказал он. — Мы научим их убегать от аллигатора. Не бегите по прямой, смотрите, вот так, и знаете что? Ваши шансы увеличиваются примерно на 1%. Это не очень хорошо».
На пресс-конференции, последовавшей за туром, Трамп также отмахнулся от опасений по поводу условий в Эверглейдс, где дневная температура в июле регулярно превышает 37,8°C.
«Здесь может быть не хуже, чем в настоящем Алькатрасе. Немного противоречиво, но мне все равно», — сказал он.
Президент похвалил администрацию Десантиса за «фантастическую работу» по возведению десятков гигантских палаток чуть более чем за восемь дней и сказал, что лагерь «позволит людям оставаться там, где они должны быть». В конечном счете, там могли бы содержаться 5000 заключенных.
«У них много телохранителей и много полицейских в форме аллигаторов, вам не нужно платить им так много», — сказал Трамп.
Лагерь будет патрулироваться национальной гвардией Флориды, и налогоплательщики штата понесут расходы в размере 450 миллионов долларов на создание и эксплуатацию объекта, по крайней мере на начальном этапе, пишет The Guardian.
Десантис сказал, что Флорида, как ожидается, получит компенсацию от Министерства внутренней безопасности, которое будет брать на себя ответственность до тех пор, пока администрация Трампа сочтет это необходимым.
Защитники иммиграции выступили против использования такого сурового места для содержания под стражей людей, единственным нарушением которых является отсутствие документов. Несмотря на то, что Трамп и его сторонники часто настаивают на том, что преследуются только те, у кого есть судимости, данные свидетельствуют о росте числа арестов сотрудниками иммиграционной и таможенной службы (Ice) тех, у кого нет судимостей. Администрация Трампа установила цель в 3000 иммиграционных арестов в день.
По данным Ice, в середине июня в иммиграционном центре временного содержания находилось более 11 700 человек, которым никогда не предъявлялись обвинения или они не были осуждены за совершение преступления.
Лагерь «Эверглейдс» открывается на фоне того, что число смертей среди тех, кто находится под стражей в Ice, продолжает расти. 75-летний кубинец, проживший в США почти 60 лет, скончался в заключении Ice в Майами 26 июня, что стало 13-м случаем смерти в учреждениях агентства с октября, отмечает The Guardian.
По словам Томаса Кеннеди, представителя Коалиции иммигрантов Флориды, лагерь «создан для того, чтобы вызывать страдания»: «Они выбрали самое противоречивое место из возможных, прямо в Эверглейдс, используя такие выражения, как аллигаторы и змеи, создавая впечатление, что это будет похоже на средневековый замок со рвом».
Во вторник губернатор Десантис отмел критику по поводу условий содержания, заявив, что лагерь необходим, но является временным, и что те, кого туда отправят, будут хорошо обеспечены. Он сказал, что палатки с мягкими бортами, в которых установлены двухъярусные кровати и переносные кондиционеры, были установлены агентством по чрезвычайным ситуациям Флориды и будут использоваться для эвакуированных из-за урагана.
«Вы увидите все кровати, медицинский кабинет, камбуз — все это стоит на бетоне», — сказал он.
Защитники окружающей среды оспорили местоположение объекта, к ним присоединились два индейских племени, миккосуки и семинолы, которые раскритиковали использование земель своих предков.
На прошлой неделе две группировки, «Друзья Эверглейдс» и «Центр биологического разнообразия», подали иск в федеральный суд Майами, требуя приостановить проект и утверждая, что не были проведены необходимые экологические исследования.
Проект также вызвал гнев политиков-демократов. Конгрессмен от Флориды Максвелл Фрост заявил в своем заявлении, что лагерь был «жестоким зрелищем» и представлял собой «физическую и психологическую пытку». Он сказал: «Они намерены использовать власть правительства, чтобы похищать, жестоко обращаться, морить голодом и причинять вред каждому иммигранту, которого только смогут».