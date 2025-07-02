«Мы научим их убегать»: Трамп порезвился насчет охраняющих центр для мигрантов аллигаторов

Защитники иммиграции выступили против использования такого сурового места для содержания под стражей людей, единственным нарушением которых является отсутствие документов. Несмотря на то, что Трамп и его сторонники часто настаивают на том, что преследуются только те, у кого есть судимости, данные свидетельствуют о росте числа арестов сотрудниками иммиграционной и таможенной службы (Ice) тех, у кого нет судимостей. Администрация Трампа установила цель в 3000 иммиграционных арестов в день.