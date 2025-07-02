В Россию вернулась протеже Пугачевой певица Манижа

Певица некоторое время не афишировала свое пребывание в Москве.
Певица Манижа, известная как протеже Аллы Пугачевой и представительница России на «Евровидении-2021», вернулась в Россию. В начале 2022 года Манижа покинула страну из-за несогласия с началом специальной военной операции.
«Певица Манижа, вернулась в Россию после бегства из неё в 2022-м», — пишет «Царьград». Певица некоторое время не афишировала свое пребывание в Москве, однако вскоре начала появляться на небольших встречах с поклонниками и проводить творческие вечера. В частности, ее заметили на мероприятии в одном из столичных баров, где обсуждались музыка и архитектура. Возвращение Манижи вызвало бурные обсуждения в интернете. Многие пользователи выражают недовольство ее возвращением и участием в публичной жизни России.
Ранее, покинув Россию, Манижа отправилась в Таджикистан, где провела несколько месяцев. В публичных заявлениях певица неоднократно высказывалась против СВО, а также жаловалась на невозможность продолжать карьеру в России из-за своей гражданской позиции. Особый резонанс вызвала реакция Манижи на трагедию в «Крокус Сити Холле» весной 2024 года. В своих соцсетях артистка сосредоточилась на проблемах мигрантов и национальной розни, не выразив соболезнования жертвам теракта.