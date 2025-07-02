В Россию вернулась протеже Пугачевой певица Манижа

«Певица Манижа, вернулась в Россию после бегства из неё в 2022-м», — пишет «Царьград». Певица некоторое время не афишировала свое пребывание в Москве, однако вскоре начала появляться на небольших встречах с поклонниками и проводить творческие вечера. В частности, ее заметили на мероприятии в одном из столичных баров, где обсуждались музыка и архитектура. Возвращение Манижи вызвало бурные обсуждения в интернете. Многие пользователи выражают недовольство ее возвращением и участием в публичной жизни России.