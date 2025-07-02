Перекресток на Алом Поле в Челябинске закроют до понедельника 7 июля

В Челябинске закроют движение транспорта на пересечении проспекта Ленина с восточной частью Свердловского проспекта из-за ремонта теплотрассы. Ограничение будет действовать с 4 по 7 июля, сообщили в администрации города.
«В связи с очередным этапом реконструкции теплотрассы с 22 часов 4 июля до 6 часов 7 июля будет закрыто движение транспорта по проспекту Ленина на пересечении с восточной частью Свердловского проспекта», — говорится в сообщении.
Общественный транспорт тоже изменит маршруты следования. Полный перечень можно посмотреть в телеграм-канале мэрии.
На период работ будет обустроен временный остановочный пункт в районе дома № 34 по улице Сони Кривой при движении к улице Энгельса.