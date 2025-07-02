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В Екатеринбурге сооснователю «Смысловых галлюцинаций» вынесли приговор за причинение тяжкого вреда здоровью

Сооснователь «Смысловых галлюцинаций» Бурдин получил три года колонии.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд вынес приговор сооснователю рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимиру Бурдину, обвиненному в причинении тяжкого вреда здоровью. Музыкант получил три года заключения в колонии общего режима. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Урал».

«Суд назначил Владимиру Бурдину наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок один год», — говорится в сообщении.

Примечательно, что гособвинение запрашивало для артиста четыре года колонии общего режима, а адвокаты настаивали на оправдании Бурдина.

Накануне, напомним, выступая с последним словом, Бурдин заявил, что вину свою не признает. Он отметил, что оговорил себя по просьбе одного из свидетелей из чувства ложного товарищества.