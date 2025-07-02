14 тысяч выпускников колледжей и техникумов Омской области получили дипломы

В этом году дипломы получат более 14 тысяч выпускников, освоивших программы СПО. Среди самых популярных специальностей — информационные системы и программирование, сварочные технологии, сестринское дело, правоохранительная деятельность, педагогика дошкольного образования, а также профессии, связанные с сельским хозяйством, такие как тракторист-машинист и мастер сельскохозяйственного производства.