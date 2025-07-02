14 тысяч выпускников колледжей и техникумов Омской области получили дипломы

В Омской области началась череда выпускных вечеров у выпускников среднего профессионального образования. Для каждого студента этот момент становится важной вехой на пути к взрослой жизни, а для преподавателей — результатом многолетнего труда.
В этом году дипломы получат более 14 тысяч выпускников, освоивших программы СПО. Среди самых популярных специальностей — информационные системы и программирование, сварочные технологии, сестринское дело, правоохранительная деятельность, педагогика дошкольного образования, а также профессии, связанные с сельским хозяйством, такие как тракторист-машинист и мастер сельскохозяйственного производства.
«Дорогие выпускники! Пусть знания, которые вы приобрели в стенах колледжей, станут надежным фундаментом для вашего дальнейшего развития. А навыки, освоенные за годы учебы, помогут вам уверенно шагать по пути взрослой самостоятельной жизни. Желаю вам успехов в карьере и новых достижений!», — поздравила выпускников министр образования Омской области Ольга Степанова.
Добавим, что в Омской области для молодых специалистов, решивших родить ребенка предусмотрена единовременная региональная выплата в размере 100 тысяч рублей.